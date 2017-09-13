Информатор WikiLeaks будет читать лекции в Гарварде

Вышедший в мае на свободу из тюрьмы информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер приглашены читать лекции в Институте политических наук при Гарвардском университете в штате Массачусетс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Reuters.

"Краеугольным камнем деятельности нашего института является расширение возможностей учащихся взаимодействовать с экспертами, ведущими политиками и теми, кто является законодателем в определении контуров современной политики. Мы приветствуем широту взглядов в таких областях, как взаимоотношения рас и полов, а также политика и средства массовой информации", - цитирует агентство директора вуза Билла Делханта.

Он назвал уникальной основанную в 1966 году программу, позволяющую приглашать наиболее сведущих людей читать курс лекций на факультетах Гарварда.