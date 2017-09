Неизвестный напал на прохожих и стражей порядка во французской Тулузе, сообщают местные СМИ.

Преступник был задержан и обезврежен полицейскими. Они повалили его на тротуар, надели наручники и препроводили в участок.

В ходе задержания несколько правоохранителей получили ранения.

#BREAKING: Seven people have been injured in a attack by a man shouting 'Allahu Akbat' in Toulouse, France. pic.twitter.com/FPFSsqSQx0