США против референдума в Курдистане

США выступают против намеченного на 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом заявил в Багдаде в среду спецпредставитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк на встрече с курдским политическим блоком "Движение за перемены "Горан", сообщает ТАСС.

"Мы потребовали принять резолюцию в курдском парламенте по переносу референдума, - приводит слова Макгурка телеканал Al Mayadeen. - Мы сообщили курдскому Движению за перемены, что Вашингтон против референдума в Курдистане".

По имеющейся информации, Макгурк побывал в среду в Сулеймание, которая входит в состав Иракского Курдистана, откуда направился в Багдад.