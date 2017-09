Госдеп об освобождении Мехмана Алиева

США приветствуют освобождение задержанного ранее директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева. Об этом говорится в опубликованном в твиттер сообщении Госдепа.

Соединенные Штаты Америки положительно оценивают освобождение 11 сентября из предварительного заключения Мехмана Алиева - главного редактора информационного агентства Turan и просят снять с него обвинения.

US notes positively #MehmanAliyev’s release & continues to urge #Azerbaijan to release all incarcerated for exercising fundamental freedoms. pic.twitter.com/QqSHrmEcZ9