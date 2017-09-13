С начала обострения конфликта в Мьянме в конце августа в бегство обратилось уже около 370 тысяч представителей не признаваемой официальными властями народности рохинджа. Это около трети всех рохинджа, которые проживали в штате Ракхайн. Ежедневно, по оценкам наблюдателей, границу с Бангладеш пересекают около 14 тысяч человек. При этом власти Бангладеш заявили, что беженцы должны будут вернуться на родину. О высылке 40 тысяч беженцев назад в Мьянму заявило и индийское правительство. Деваться этим людям, в общем, некуда.

Нынешний кризис начался 25 августа, когда произошли многочисленные нападения на полицейские и военные посты по всему штату Ракхайн. Нападавшие принадлежали к так называемой «Армии спасения рохинджа Аракана»: Аракана – это старинное название территории штата. В результате погибли 13 силовиков и сотни боевиков: они были плохо вооружены, о грядущем нападении полиция и военные явно знали. После этого началась масштабная и беспощадная антитеррористическая операция, которая и привела к массовому бегству жителей и обвинению властей в этнических чистках.

Представитель правительства Зав Хтай сам озвучил цифры, свидетельствующие о результативности операции: из 471 деревни, где проводилась зачистка, 176 сейчас полностью остались без жителей, а по меньшей мере 34 частично оставлены жителями. Руководитель правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи подвергается беспощадной критике за жестокое обращение военных с рохинджа. Она даже приняла решение не ехать в Нью-Йорк, где ожидалось ее выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

С одной стороны, пока дома тяжелый кризис, не до поездок, с другой, она не хочет лицом к лицу встретиться со своими критиками. Подавляющее большинство международных лидеров осудили политику властей Мьянмы. Во многих мусульманских странах прошли митинги в поддержку единоверцев, а духовный лидер буддистов, которые составляют 90% населения Мьянмы, заявил, что «те люди, которые притесняют мусульман, должны помнить, что Будда в таких обстоятельствах несомненно помог бы этим бедным мусульманам».

В самой же Мьянме существует большое предубеждение к рохинджа. В то время как остальные мусульмане без труда уживаются среди буддистов и христиан страны, в рохинджа видят опасных сепаратистов, которые хотят расколоть страну. Эти люди, которых считают не отдельным народом, а беженцами-бенгальцами, не имеют гражданства и всячески поражены в правах. Это, в свою очередь, рождает радикальные настроения, в первую очередь среди молодежи, чем пользуются вербовщики из «Армии спасения».

Аун Сан Су Чжи год назад создала комиссию, которая должна была изучить проблему и дать рекомендации, как ее решить наилучшим образом. Комиссию возглавил не кто-нибудь, а Кофи Анан, бывший генеральный секретарь ООН. Случайно или нет, нападения рохинджа на военных и полицейских последовали на следующий день после публикации доклада.

Отдельные страны и международное сообщество сейчас думают над тем, как помочь беженцам и наказать руководство Мьянмы. В самой Мьянме тоже думают, как найти выход из ситуации. 19 сентября Аун Сан Су Чжи намерена обратиться к народу с призывами о примирении. Как бы только не оказалось, что к тому времени в стране не останется рохинджа, которые бы могли ее услышать.