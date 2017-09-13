Перестрелка в американской школе

В одной из школ города Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба, официальной информации о пострадавших пока нет, сообщает РИА Новости.



#BREAKING: Police are on scene of a shooting at Freeman High School in Spokane County, Washington pic.twitter.com/NINQQnirM0. — BreakingNNow (@BreakingNNow) 13 сентября 2017 г.

"Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школы закрыты. На месте (происшествия) полиция и медики", — говорится в сообщении шерифа Спокана в Twitter.

Полиция проверяет здание.

По данным некоторых пользователей в соцсетях, в результате стрельбы пострадали шесть человек.

