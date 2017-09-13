Саакашвили: «Киев надо срочно спасать!»

Лидер партии «Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили намерен в следующий вторник, 19 сентября, прибыть в Киев, сообщает Интерфакс.

«Я пройду еще по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19 сентября - это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила (я не знаю) - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!» - сказал он, выступая в Черновцах в среду.

Саакашвили выразил надежду, что через несколько недель его сторонников будет гораздо больше, а через некоторое время «все так же закончится, как закончилось в пропускном пункте «Шигини». «Откроется дорога, но для олигархов ту сторону, а для Украины - вперед, вперед до победы», — сказал он.