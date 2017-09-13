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Американские спецслужбы обвинили Россию в кибершпионаже

 

Американские спецслужбы уверены, что Москва не собирается отказываться от агрессивной стратегии в киберпространстве и намерена продолжать операции против Соединенных Штатов. Об этом сказал директор Национальной службы разведки Дэн Коутс, сообщает Голос Америки.

«Россия явно использует более агрессивные методы поведения в киберпространстве, увеличивая количество операций по кибершпионажу и затем распространяя информацию, полученную в результате взломов компьютерных сетей», – заявил Коутс.

Коутс не стал уточнять, какие именно «цели» выбирает Россия для своих киберопераций, но предупредил, что все большее число игроков пытается повлиять на общественное мнение в разных странах.

«Наши противники используют интернет, применяя «эффект эха», когда информация, идеи или сообщения усиливаются за счет повторения, – сказал он, выступая на конференции Billington CyberSecurity Summit в Вашингтоне. – Их цель – посеять в нашем обществе недоверие к нашим институтам или спровоцировать насилие во имя единства».

По словам Коутса, основной целью хакеров все чаще становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса в США.

«Подобные вторжения, даже если их целью является хищение (данных) или шпионаж, могут привести к серьезным и даже катастрофическим последствиям, если противник допустит ошибку, пытаясь провести небольшую кибероперацию против США», – сказал Коутс.

Напомним, что в совместном докладе, выпущенном в январе этого года, ведущие разведслужбы США пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал проведение беспрецедентной «кампании вмешательства» с целью поддержки Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки 2016 года.

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