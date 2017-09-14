Подписаться на уведомления
 

Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями

 

Прошедшая в Каире сессия Лиги арабских государств стала одной из самых запоминающихся в истории организации. Причина – обмен обвинениями представителей Катара и государств, объявивших ему бойкот, сообщает newsru.co.il.

Министр иностранных дел Катара Солтан бин Саад аль-Морайхи в своем выступлении назвал Иран благородным государством, отметив, что после введения блокады отношения с Исламской Республикой стали теплее.

"Вам еще придется об этом пожалеть. Наши катарские братья думают, что выиграли от сближения с Ираном, но это оценка ошибочна. Народ Катара никогда не допустит, чтобы иранцы вмешивались в управление страной", - заявил на это представитель Саудовской Аравии при ЛАГ Ахмад аль-Каттан.

Его поддержал глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш, призвавший Катар пересмотреть политический курс и отказаться от поддержки террора. На это аль-Морайхи ответил, что начало кризису положил взлом хакерами из ОАЭ сайта катарского агентства новостей.

"Атаку на нашу страну начали бешеные псы, поддерживаемые из-за границы. Господин Гаргаш забыл, что Саудовская Аравия намеревалась свергнуть законного эмира, заменив его на шейха Абдаллу бин Али аль-Тани", - заявил на это представитель Катара.

После этого дипломаты начали требовать друг у друга замолчать. В дискуссию вмешался министр иностранных дел Египта Самех Шукри, также осудивший Катар за подрывную деятельность и назвавший поведение ее представителя неподобающим.

272 просмотров


Старости
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
15 Сен 31° / 21°
16 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0382 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев запретил проверки, и Киндер отравил Азербайджан наши проблемы
Коррумпированное до ниток Минобороны Армении новые факты
Глава Курдистана угрожает противникам референдума
В Армении следят за «Карабахом» Боятся и завидуют
"Черный долларовый рынок" снова лихорадит Баку комментарий эксперта
Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями
Принц Гарри познакомил свою девушку с Елизаветой Второй
Американские спецслужбы обвинили Россию в кибершпионаже
Саакашвили: «Киев надо срочно спасать!»
Ангела Меркель спела перед избирателями Видео
Объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
Геноцид мусульман продолжается Актуальный комментарий
Перестрелка в американской школе
Госдеп об освобождении Мехмана Алиева
США против референдума в Курдистане
Мужчина с ножом атаковал прохожих в Тулузе Видео
В США запретили «Касперского»
Информатор WikiLeaks будет читать лекции в Гарварде
Лавров и Габриэль обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи
Москва и Анкара вновь обсудили судьбу турецких помидоров
Генсек ООН: «Происходящее в Мьянме — этнические чистки»
Главы МИД прикаспийских стран встретятся в ближайшие недели
Трамп отдает предпочтение демократам
Польского министра обороны подозревают в связях с российской разведкой
Нефть стремительно дорожает: Brent — выше $55 Впервые с апреля
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться