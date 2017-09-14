Как в самые недобрые для страны времена, в самом центре Баку - у входа на железнодорожный вокзал - вновь стал процветать черный валютный рынок. С раннего утра до поздней ночи на виду, а точнее, в концессии с сотрудниками полиции группа людей бойко торгует здесь иностранной валютой.

Официального пункта обмена валют на первом этаже вокзала нет, хотя билетные кассы расположены здесь. Правда, обменник функционирует на втором, но только с 10 утра до 20 вечера. Но ведь поезда, в том числе и из-за рубежа, прибывают и отправляются круглые сутки, и приезжим нередко необходимо обзавестись местной валютой или, напротив, срочно избавиться от неизрасходованных манатов, обменяв их на дензнаки страны, куда они направляются.

Зато этим промахом Нацбанка отлично пользуются самодеятельные менялы. А сотрудники полиции охотно направляют желающих обменять деньги к таким «брокерам».

Так произошло с парой польских туристов, которые прибыли в Баку в девять утра из Тбилиси. Из-за того, что вокзальный Еxchange был закрыт, им пришлось отдать уличным менялам доллары за 1,6 маната, тогда как официальный курс 1,69.

В общем, вокзальная «валютная биржа» вернулась из небытия, с тех пор как наш Центробанк, уж простите за такое сравнение, принялся бороться с «диареей, заколотив двери в сортир». То есть после девальвации маната в январе 2016 года по всему Баку массово позакрывали пункты обмена валют.

Как объяснил haqqin.az эксперт по финансовым вопросам Акрам Гасанов, появление уличных «брокеров» связано с недостатком обменных пунктов и ограничением времени работы обменников при банках.

Дело в том, что банки испытывают сейчас финансовые трудности, и в целях экономии средств на заработную плату их обменные пункты перестали функционировать в выходные дни и вообще работают только несколько часов. Вот и объявились незаконные уличные торговцы валютой.

«Прежде все обменные пункты принадлежали какому-либо банку. Если, скажем, какой-то торговый центр, хотел иметь на своей территории обменник, им приходилось обращаться в банки, чтобы под их, так сказать, франшизой открыть такой пункт. В дальнейшем такой валютный обменник формально принадлежал банку, а фактически коммерческой или какой-то другой структуре.

После девальвации ЦБА установил потолок наценки к официальному курсу продажи валют в 2%, а потом 4%. Однако обменники не придерживались маржи Центробанка и работали по правилам уличных торговцев валютой. А повлиять на такую самодеятельность обменников банки не могли, так как фактически они им не принадлежали. В такой ситуации Центробанк пошел на крайнюю меру и в январе 2016 года закрыл все пункты обмена вне центральных офисов банков», - разъяснил А.Гасанов.

В то же время эксперт отмечает, что очень скоро дефицит пунктов обмена валют в Азербайджане будет устранен. В апреле 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал постановление о внесении изменений в закон «О валютном регулировании», согласно которому местным исполнительным органам по согласованию с министерствами внутренних дел и культуры и туризма, а также Палатой по надзору над финансовыми рынками поручено в течение месяца на своих административных территориях обеспечить выделение мест для объектов для осуществления официальной деятельности по обмену валюты.

«Постановление создает возможности для открытия пунктов обмена не только банкам, но и любой коммерческой структуре с уставным капиталом не менее 50 тысяч манатов. Изменения в законе уже вступили в силу, однако новые пункты обмена валют пока не открылись. Дело в том, что до сих пор не приняты подзаконные акты и правила, регулирующие деятельность обменников. Отведенные президентом Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана три месяца на подготовку нормативных актов истекли. Скорее всего, в ближайшее время Палата представит нормативные акты по работе пунктов обмена и проблема с дефицитом обменников таким образом будет исчерпана», - утверждает А.Гасанов.

Эксперт считает, что открытие официальных обменников в наиболее посещаемых туристами местах, причем с продолжительным временем работы, в интересах коммерческих структур, и когда они начнут функционировать, «валютные биржи» исчезнут сами собой - без применения силовых методов.