В Армении, как и следовало ожидать, не оставили без внимания выход азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в групповой этап Лиги чемпионов. В Ереване вовсю строят конспирологические версии того, как азербайджанская команда смогла все-таки попасть в ЛЧ.

И, даже несмотря на поражение «Карабаха» в первом матче с «Челси», в Ереване заявляют, что азербайджанский футбольный клуб – политический проект в Лиге Чемпионов. Об этом пишет, к примеру, издание Sputnik Армения.

Автор материала Арман Ванескегян отмечает, что прошедший в Лондоне матч… с политической точки зрения может приобрести особую значимость. «Ну, где-то наравне с такими громкими политическими PR-акциями международного масштаба, как, скажем, проведение в Киеве «Евровидения».

Это какую фантазию надо иметь, чтобы сравнивать Лигу чемпионов с «Евровидением». В отличие от «Евровидения» в групповой турнир главного клубного турнира планеты команды уровня «Карабаха» проходят через длинный отборочный путь. И не путем скрытых смс-голосований, а на футбольном поле, открыто, на глазах у всей Европы. «Карабах» абсолютно заслуженно вышел в групповой раунд. Никакая политика не может помочь клубу оказаться в числе 32 сильнейших команд Европы, если он того не заслуживает и не играет успешно на уровне квалификации ЛЧ.

«Все дело в том, что "Карабах" стал в своей стране первой командой, выступившей на самом престижном турнире европейского клубного футбола», - пишет SputnikАрмения. А Ванескегян не без зависти отмечает, что «английские издания, говоря о сопернике "Челси", в первую очередь, отмечали не спортивные достижения команды, а именно название "Карабах", который представляется как регион вооруженного противостояния».

«Вообще, в мире политические вопросы неоднократно решались посредством футбола. И кажется, что конкретно "Карабаху" в этом плане, в первую очередь, будет уделена именно такая же роль. Получается, что одним выстрелом наши соседи пытаются убить сразу двух зайцев – спортивного и, в большей степени, политического», — говорит спортивный обозреватель армянского Sputnik Чахоян.

Чахояну, видимо, сложно понять, что не азербайджанская сторона является в данный момент инициатором огромного интереса к «Карабаху» и политическим проблемам региона. Интерес проявляют сами мировые СМИ. Это они, ведущие издания и телеканалы мира, после огромного спортивного успеха азербайджанского клуба готовят репортажи и материалы о «Карабахе».

Это их журналисты задают вопросы, чтобы узнать правду о нагорно-карабахском конфликте. В качестве примера можно привести послематчевую пресс-конференцию Гурбана Гурбанова в Лондоне. Иностранный журналист задал главному тренеру вопрос и получил четкий ответ: армяне захватили Карабах, эти земли несправедливо отняты у Азербайджана!

Далее армянское издание приводит цифры, без ссылки на источник. Якобы за пять лет в развитие «Карабаха» было вложено более 200 миллионов долларов. Это, конечно же, неправда.

«Были ли эти деньги инвестированы лишь для того, чтобы об агдамском «Карабахе» услышал мир?», - задаются вопросом в Ереване. И сами отвечают, что «провальный старт» азербайджанской команды, в первую очередь, свидетельствует о том, что футбольный клуб «Карабах» – «это действительно рекламный и политический PR-проект».

«Карабах» в Армении назвали низкосортной командой. Но, позвольте спросить, а армянские клубы, когда-нибудь играли против соперников уровня «Челси», «Атлетико» и «Ромы»? Да вы даже против команд типа «Копенгагена» не играете. Потому что просто не доходите до этих еврокубковых стадий. Ваш удел – клубы из Сан-Марино, Андорры и других «карликовых» стран.

Сначала добейтесь того, чтобы играть с командами класса «Челси», а уже потом оценивайте тех, кто заслужил право играть против сильнейшей команды Англии.

Вы постоянно говорите о Генрихе Мхитаряне. Но что это дало сборной Армении? Ваша национальная команда как проигрывала, так и продолжает проигрывать. А в отборочном цикле у вас на 4 очка меньше, чем у сборной Азербайджана, которая – что есть, то есть – не имеет в своем составе футболиста уровня Мхитаряна.

Далее армянский «Спутник» призывает мировое футбольное сообщество обратить внимание «на откровенно провокационное название футбольной команды, пробившейся в групповой этап Лиги Чемпионов».

Чего же провокационного в названии «Карабах»? Карабах – международно признанная территория Азербайджана. А клуб – азербайджанский.

И, возможно, именно футбольная команда «Карабах» заставила армянскую сторону внести в свой псевдореферендум пункт о переименовании Карабаха в "Арцах". Потому что не хотели, чтобы общепринятое во всем мире название территорий, которые сейчас оккупированы, ассоциировалось с Азербайджаном.

Но все безрезультатно. Вся футбольная Европа с августа говорит и пишет о «Карабахе», о его истории, о городе Агдам, который оккупирован, о разрушенном стадионе «Имарят». И так будет как минимум до декабря. А в Ереване только и остается следить за играми «Карабаха» по телевизору и завидовать. Можно молча.