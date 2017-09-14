Глава Курдистана угрожает противникам референдума

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани пообещал использовать силу в случае попыток сорвать проведение референдума о независимости автономного района. Об этом курдский лидер заявил во время посещения иракского города Киркук, также включенного в районы проведения голосования.

Курдский лидер выступил с речью перед общественностью города, населенного помимо курдов арабами и туркоманами. В ходе своего выступления политик пообещал национальным меньшинствам сохранение их идентичности и равноправие с курдским большинством в случае вхождения Киркука в независимый Курдистан.

Масуд Барзани также добавил, что "никто не может определять судьбу жителей Киркука кроме них самих", отметив, что и власти в Эрбиле "никому не позволят помешать жителям Киркука определить свою судьбу".

"К большому сожалению, временами мы слышим угрозы. Угрожают началом войны. Мы советуем авторам угроз, прийти в себя. Что война принесет кроме страданий и горя? Мы не помышляем и пули выпустить, этого и не должно произойти. Но если кто-то задумал осуществить свои угрозы, пусть не думает, что мы будем за этим спокойно наблюдать, мы воспользуемся нашим правом на самооборону", — сказал Барзани.