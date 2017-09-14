Смбат Баласанян, директор ЗАО “Хачпар”, в беседе с журналистом armtimes.com рассказал, что его компания в 2017 году выиграла тендер, проведенный Минобороны Армении по поставкам, ниток.

С. Баласанян отметил, что после обнародования результатов тендера его компания исходя из патриотических чувств снизила цену на товар, ибо речь идет об обеспечении армянской армии. Однако, через некоторое время оказалось, что тендер–то выиграли не они, а ЗАО “ Интермед” с ценами в 5 раз дороже, чем у них. Кстати, из семи компаний, участвующих в тендере, у “Интермеда были самые высокие цены на поставки”.

Видимо, уроки грабежей нынешнего генсека ОДКБ, бывшего начальника Генштаба Хачатурова не прошли мимо нынешнего министра обороны Вигена Саргсяна. Оказалось, что предварительно отправленный список технических характеристик товара компаниям был неполный. А вот в полном объеме указанным техническим характеристикам соответствует только компания “Интермед”. Излишне говорить о том, что это - именно та компания, которая обслуживала грабежи бывшего начальника генштаба Хачатурова, то есть Виген Саргсян преданно хранит традиции хачатуровских золотонесущих ниток. На очереди золотонесущие ядовитые матрасы и подушки. Жизнь и здоровье армянских солдат остается под угрозой коррумпированного до ниток Минобороны.