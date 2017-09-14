«Министерство экономики Азербайджана подготовило новые предложения по продлению моратория на проверки предпринимательской деятельности в стране», - говорится в отчете от 11 сентября 2017 года об оценке итогов реализации мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте о производстве потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджане», в первом полугодии 2017 года.

Напомним, проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане приостановлены с первого ноября 2015 года после соответствующего указа президента Азербайджана. Срок действия моратория составляет два года. Мораторий не распространяется на проверки Генпрокуратуры, а также связанные с обеспечением госбезопасности, здоровья граждан и защитой экономических интересов страны.

Согласно отчету, в течение 20 месяцев после введения моратория государственные структуры совершили только 96 проверок бизнеса, в том числе 26 за первое полугодие 2017 года. При этом за 20 предыдущих месяцев деятельность предпринимателей инспектировалась свыше 100 тысяч раз.

Либерализация сферы государственного контроля, безусловно, положительно сказалась на развитии предпринимательства, но только в целом. Если же рассматривать отдельные отрасли, то в пору говорить о возобновлении проверок, а может, и об их ужесточении. В первую очередь в сфере производства и реализации пищевой продукции, тем более что в указе главы президента четко обозначено, что мораторий не распространяется на проверки, связанные с обеспечением здоровья граждан.

Видимо, некоторые контролирующие структуры чересчур буквально восприняли распоряжение президента или не дочитали его до конца. В результате инциденты с отравлением и инфицированием граждан недоброкачественной пищей в последнее время заметно умножились.

Вот несколько примеров. Весной 2013 года в связи с потеплением климата гянджинское отделение Центра гигиены и эпидемиологии Минздрава страны решило в летний период Гянджи перейти на усиленный режим работы, то есть удвоить контроль за объектами торговли, реализующими пищевые продукты и заведениями общественного питания.

И надо сказать, что все рейды Центра заканчивались обнаружением десятков магазинов и кафе, где не соблюдались сроки либо условия хранения и приготовления пищи.

Однако после введения упомянутого моратория на проверки предпринимательской сферы гянджинский Центр гигиены и эпидемиологии практически свернул свою деятельность… несмотря на то, что президентский указ не касался проверок, связанных с обеспечением пищевой безопасности.

И вот итоги только первой декады сентября этого года в подконтрольной гянджинскому Центру зоне. Буквально на днях в Товузе 39 человек, присутствовавших и, естественно, угощавшихся на свадьбе в доме торжеств «Туран» госпитализированы с признаками отравления - предположительно от салата.

Еще два случая зарегистрированы в Барде и Агдаме, откуда в больницы поступили в общей сложности 13 человек. В Агджабединском районе семь человек отравились колбасой.

Как сообщил haqqin.az руководитель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов, его организация совместно с одной из юридических фирм некоторое время назад решила выяснить, насколько верно осуществляется мораторий на проверки предпринимательской деятельности.

«Прежде всего отмечу, что в указе главы государства ничего не говорится о запрете проверок, которые касаются здоровья граждан. Однако несмотря на это представители Центра гигиены и эпидемиологии Минздрва почему-то наотрез отказались реагировать на информацию о продаже просроченных продуктов. Во время предпринятых нами проверок Союз потребителей выявил ряд фактов реализации недоброкачественных продуктов. В частности повсеместно продавался просроченный шоколад марки Kinder. Мы сообщили об этом в министерства здравоохранения и экономики, но чиновники этих ведомств отказались проверить нашу информации, ссылаясь на запрет президента», - заявил Эюб Гусейнов.

Удивительный факт подтвердил и заведующий санитарно-гигиеническим отделом Центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов: «Всё так - мы не проводим проверок».

Между тем глава фонда «Конституция» Али Мамед Нуриев также возмущен неверной трактовкой указа главы государства. «Распоряжение президента вовсе не предполагает прекращение проверок, связанных с здоровьем граждан», - подчеркнул он.

А.Нуриев не сомневается, что некоторые предприниматели используют мораторий на проверки в корыстных целях и продают населению просроченные продукты, что создает угрозу их здоровью и жизни.