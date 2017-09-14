До начала учебного года в Турции остались считанные дни, а споры вокруг ее новой школьной программы не утихают до сих пор. Речь идет о беспрецедентных изменениях в программе начального образования. Особое внимание теперь уделено таким небезраличным для всех турок темам, как деятельность Ататюрка, теория Дарвина и даже история джихада.
памятник Ататюрку в Измире
Учитывая, какое идеологическое воздействие оказывает образование на будущее страны, можно говорить о масштабном политическом развороте региональной державы, а по мнению некоторых экспертов, о революции в образовании.
Перемены коснутся в основном программ первого, пятого и девятых классов общеобразовательной школы. Как выразился министр образования Турции Исмет Йылмаз, в программу этих классов внесено верное толкование джихада, полностью исключено изучение теории эволюции, а кроме того сокращено время, отведенное прежде на изучение биографии и реформ основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Отвечая на вопросы критиков о допустимости преподавания джихада в школах, Йылмаз заявил, что «настоящий джихад – это любовь к стране и к родине, готовность служить стране всегда и во всем» и что такие знания просто необходимы, чтобы подростки не попали под влияние радикальной идеологии.
Министр также отметил, что джихад будет преподаваться на примере событий 15 июля 2016 года - неудавшегося военного переворота, когда народ выступил против путчистов и понес жертвы. «Джихад – это борьба за свои права и обязанности, это означает уважать права чужих, не обижать кого-то, а напротив, завоевывать сердца», - добавил министр образования.
Вместе с тем власти Турции решили отказаться от преподавания теории эволюции Чарльза Дарвина. В принципе, в турецком обществе стране давно не скрывали негативного отношения к этому учению. Бывший заместитель премьер-министра, а ныне министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш открыто называл теорию эволюции архаичной и устаревшей. Теперь раздел в биологии «Зарождение жизни и эволюция» убрали, а вместо него ввели главу «Живые организмы и окружающая среда», в которой рассказывается о влиянии окружающей среды на генетические изменения.
Дарвин
По словам главы совета по учебным программам при министерстве образования Алпаслана Дурмуша, ученики девятых классов «слишком юны, чтобы понять такие спорные предметы, как эволюция». В процессе образования будет использована лишь теория креационизма, а альтернативные теории турки смогут изучить лишь в высших учебных заведениях.
Таким образом, Турция станет второй после Саудовской Аравии страной, где в школьной программе не нашлось места теории эволюции. Отметим, что в теократическом Иране учению Дарвина отведено около 60 часов.
В турецкой школьной программе также сократили время, которое уделялось основателю Турции и первому ее президенту Мустафе Кемалю Ататюрку. Раньше в школах, как, впрочем, и во всей Турции существовал просто культ Ататюрка: перед его памятниками ученики и студенты отдавали честь, исполняли гимны и клялись вырасти «хорошими турками». Теперь из клятвы выкинули слова об Ататюрке, а уроков про этого деятеля стало гораздо меньше.
Из школьных учебников было также исключено всякое упоминание о принципах лаицизма (освобождения общества от влияния религиозных догм) и ряде достижений и побед Ататюрка в период становления Турецкой Республики. Это вызвало ожесточенные дискуссии в турецком обществе.
Впрочем, министр образования дал отпор кемалистам – почитателям первого турецкого президента. По его словам, и в средней школе и в лицее есть уроки, посвященные Ататюрку, его борьбе и его реформам. «В 9-м, 10-м, 11-м и 12-м классах на уроках спортивной подготовки и физкультуры будут цитироваться высказывания Ататюрка, посвященные спорту», - возразил министр критикам новой программы, утверждая, что все, что нужно знать об Ататюрке, ученики почерпнут из учебников и уроков.
Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу уже выразил свою крайне опозиционную позицию по поводу изменений в образовательных программах, заявив, что «школы – не место политической пропаганды», а чтобы отбросить страну назад, необязательны новые завоевания - достаточно просто изуродовать школьное образование.
«Обратите внимание на падение Османского государства и все поймете. Мы должны вынести уроки из своего прошлого и построить наше будущее. И если мы повторим те же самые ошибки – то сами себе выроем могилу. Образование не должно зависеть от одной партии или политической группы. Образование должно объединять представителей всех взглядов, идеи и религий», - заявил Кылычдароглу.
Перемены коснулись почти всех государственных сфер Турции. Пришел черед и образования. Как скажется на молодежи школьная программа, станет ясно уже через пару лет. Эрдоган никогда и не скрывал, что хочет воспитать благочестивое и религиозное новое поколение. Но станут ли эти изменения в образовании позитивным сдвигом – покажет время. Впрочем, одно понятно уже сейчас – наступил период становления новой Турции.