До начала учебного года в Турции остались считанные дни, а споры вокруг ее новой школьной программы не утихают до сих пор. Речь идет о беспрецедентных изменениях в программе начального образования. Особое внимание теперь уделено таким небезраличным для всех турок темам, как деятельность Ататюрка, теория Дарвина и даже история джихада.

Учитывая, какое идеологическое воздействие оказывает образование на будущее страны, можно говорить о масштабном политическом развороте региональной державы, а по мнению некоторых экспертов, о революции в образовании.

Перемены коснутся в основном программ первого, пятого и девятых классов общеобразовательной школы. Как выразился министр образования Турции Исмет Йылмаз, в программу этих классов внесено верное толкование джихада, полностью исключено изучение теории эволюции, а кроме того сокращено время, отведенное прежде на изучение биографии и реформ основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Отвечая на вопросы критиков о допустимости преподавания джихада в школах, Йылмаз заявил, что «настоящий джихад – это любовь к стране и к родине, готовность служить стране всегда и во всем» и что такие знания просто необходимы, чтобы подростки не попали под влияние радикальной идеологии.

Министр также отметил, что джихад будет преподаваться на примере событий 15 июля 2016 года - неудавшегося военного переворота, когда народ выступил против путчистов и понес жертвы. «Джихад – это борьба за свои права и обязанности, это означает уважать права чужих, не обижать кого-то, а напротив, завоевывать сердца», - добавил министр образования.

Вместе с тем власти Турции решили отказаться от преподавания теории эволюции Чарльза Дарвина. В принципе, в турецком обществе стране давно не скрывали негативного отношения к этому учению. Бывший заместитель премьер-министра, а ныне министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш открыто называл теорию эволюции архаичной и устаревшей. Теперь раздел в биологии «Зарождение жизни и эволюция» убрали, а вместо него ввели главу «Живые организмы и окружающая среда», в которой рассказывается о влиянии окружающей среды на генетические изменения.

По словам главы совета по учебным программам при министерстве образования Алпаслана Дурмуша, ученики девятых классов «слишком юны, чтобы понять такие спорные предметы, как эволюция». В процессе образования будет использована лишь теория креационизма, а альтернативные теории турки смогут изучить лишь в высших учебных заведениях.

Таким образом, Турция станет второй после Саудовской Аравии страной, где в школьной программе не нашлось места теории эволюции. Отметим, что в теократическом Иране учению Дарвина отведено около 60 часов.

В турецкой школьной программе также сократили время, которое уделялось основателю Турции и первому ее президенту Мустафе Кемалю Ататюрку. Раньше в школах, как, впрочем, и во всей Турции существовал просто культ Ататюрка: перед его памятниками ученики и студенты отдавали честь, исполняли гимны и клялись вырасти «хорошими турками». Теперь из клятвы выкинули слова об Ататюрке, а уроков про этого деятеля стало гораздо меньше.

Из школьных учебников было также исключено всякое упоминание о принципах лаицизма (освобождения общества от влияния религиозных догм) и ряде достижений и побед Ататюрка в период становления Турецкой Республики. Это вызвало ожесточенные дискуссии в турецком обществе.

Впрочем, министр образования дал отпор кемалистам – почитателям первого турецкого президента. По его словам, и в средней школе и в лицее есть уроки, посвященные Ататюрку, его борьбе и его реформам. «В 9-м, 10-м, 11-м и 12-м классах на уроках спортивной подготовки и физкультуры будут цитироваться высказывания Ататюрка, посвященные спорту», - возразил министр критикам новой программы, утверждая, что все, что нужно знать об Ататюрке, ученики почерпнут из учебников и уроков.

Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу уже выразил свою крайне опозиционную позицию по поводу изменений в образовательных программах, заявив, что «школы – не место политической пропаганды», а чтобы отбросить страну назад, необязательны новые завоевания - достаточно просто изуродовать школьное образование.

«Обратите внимание на падение Османского государства и все поймете. Мы должны вынести уроки из своего прошлого и построить наше будущее. И если мы повторим те же самые ошибки – то сами себе выроем могилу. Образование не должно зависеть от одной партии или политической группы. Образование должно объединять представителей всех взглядов, идеи и религий», - заявил Кылычдароглу.

Перемены коснулись почти всех государственных сфер Турции. Пришел черед и образования. Как скажется на молодежи школьная программа, станет ясно уже через пару лет. Эрдоган никогда и не скрывал, что хочет воспитать благочестивое и религиозное новое поколение. Но станут ли эти изменения в образовании позитивным сдвигом – покажет время. Впрочем, одно понятно уже сейчас – наступил период становления новой Турции.