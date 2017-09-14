Трамп запретил продавать Китаю американскую компанию

Президент США Дональд Трамп наложил запрет на продажу компании Lattice, занимающейся производством полупроводников, китайской госкорпорации, передает ТАСС.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Президент США Дональд Трамп наложил запрет на продажу компании Lattice, занимающейся производством полупроводников, китайской госкорпорации, передает ТАСС.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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