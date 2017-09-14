Подписаться на уведомления
 

Кремлевские идеологи создают «Ось Москва-Баку» завтра в Москве в 12:00

Автор: Отдел информации 

По инициативе Центра геополитических исследований (возглавляет известный российский идеолог Александр Дугин) и Изборского клуба (в состав входит консервативный фланг сторонников президента В.Путина во главе с писателем А.Прохановым) сегодня 14 сентября в Москве состоится конференция «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа». Конференция пройдет в «Президент-отеле» в Москве.

Цель конференции – оценить текущее состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Особое внимание будет уделено сотрудничеству России и Азербайджана в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии примут участие известные политики, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы России, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и другие крупные политические и общественные деятели, представители научных и экспертных кругов России и Азербайджана, а также дипломаты, журналисты двух государств.

Среди участников: советник президента России Сергей Глазьев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российские сенаторы Алексей Пушков, Франц Клинцевич, Михаил Козлов, политолог Сергей Марков, Андрей Климов, а также 13 известных депутатов Госдумы, в частности Леонид Калашников, Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина, Олег Шеин и другие известные общественно-политические деятели.

Азербайджан на конференции будут представлять председатель комитета по правовой политике и госстроительству Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава русской общины Михаил Забелин, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, депутат Ровшан Рзаев, глава сайта haqqin.az Эйнулла Фатуллаев, один из лидеров азербайджанской оппозиции, депутат Фазиль Мустафа и другие известные общественные деятели.

Участники конференции обсудят роль Азербайджана на современной международной арене, возможности углубления российско-азербайджанских отношений и совместного решения спорных проблем региона. Особое внимание будет уделено политическому урегулированию карабахского конфликта. Возможности культурного взаимодействия, фактор азербайджанской диаспоры в консолидации двух стран, налаживания образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана также вынесены на обсуждение.

Haqqin.az является информационным партнером конференции «Ось Баку-Москва». Следите на haqqin.az за обновлениями о работе конференции.

1265 просмотров


Старости
Лапшин обратился к Ильхаму Алиеву: «Карабах являлся и будет являться истинной землей Азербайджана»
Лапшин обратился к Ильхаму Алиеву: «Карабах являлся и будет являться истинной землей Азербайджана»
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
15 Сен 31° / 21°
16 Сен 31° / 19°
17 Сен 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0382 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Пожар на американской военной базе Пострадали 15 человек
Северная Корея готовится к новым ракетным пускам
Кремлевские идеологи создают «Ось Москва-Баку» завтра в Москве в 12:00
ЕС продлит санкции против граждан России и Украины
Трамп запретил продавать Китаю американскую компанию
В турецких учебниках Ататюрка и Дарвина заменили джихадом не наш новый мир
Ильхам Алиев запретил проверки, и Киндер отравил Азербайджан наши проблемы
Коррумпированное до ниток Минобороны Армении новые факты
Глава Курдистана угрожает противникам референдума
В Армении следят за «Карабахом» Боятся и завидуют
"Черный долларовый рынок" снова лихорадит Баку комментарий эксперта
Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями
Принц Гарри познакомил свою девушку с Елизаветой Второй
Американские спецслужбы обвинили Россию в кибершпионаже
Саакашвили: «Киев надо срочно спасать!»
Ангела Меркель спела перед избирателями Видео
Объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
Геноцид мусульман продолжается Актуальный комментарий
Перестрелка в американской школе
Госдеп об освобождении Мехмана Алиева
США против референдума в Курдистане
Мужчина с ножом атаковал прохожих в Тулузе Видео
В США запретили «Касперского»
Информатор WikiLeaks будет читать лекции в Гарварде
Лавров и Габриэль обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться