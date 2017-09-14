По инициативе Центра геополитических исследований (возглавляет известный российский идеолог Александр Дугин) и Изборского клуба (в состав входит консервативный фланг сторонников президента В.Путина во главе с писателем А.Прохановым) сегодня 14 сентября в Москве состоится конференция «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа». Конференция пройдет в «Президент-отеле» в Москве.

Цель конференции – оценить текущее состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Особое внимание будет уделено сотрудничеству России и Азербайджана в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии примут участие известные политики, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы России, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и другие крупные политические и общественные деятели, представители научных и экспертных кругов России и Азербайджана, а также дипломаты, журналисты двух государств.

Среди участников: советник президента России Сергей Глазьев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российские сенаторы Алексей Пушков, Франц Клинцевич, Михаил Козлов, политолог Сергей Марков, Андрей Климов, а также 13 известных депутатов Госдумы, в частности Леонид Калашников, Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина, Олег Шеин и другие известные общественно-политические деятели.

Азербайджан на конференции будут представлять председатель комитета по правовой политике и госстроительству Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава русской общины Михаил Забелин, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, депутат Ровшан Рзаев, глава сайта haqqin.az Эйнулла Фатуллаев, один из лидеров азербайджанской оппозиции, депутат Фазиль Мустафа и другие известные общественные деятели.

Участники конференции обсудят роль Азербайджана на современной международной арене, возможности углубления российско-азербайджанских отношений и совместного решения спорных проблем региона. Особое внимание будет уделено политическому урегулированию карабахского конфликта. Возможности культурного взаимодействия, фактор азербайджанской диаспоры в консолидации двух стран, налаживания образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана также вынесены на обсуждение.

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