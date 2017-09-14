Разведка США засекла возможные новые приготовления КНДР к ракетным пускам, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных источников в США.
По его данным, на протяжении последних двух суток КНДР передвигает ракетные пусковые установки и подготавливает защищенные стартовые позиции.
Северная Корея готовится к новым ракетным пускам
Разведка США засекла возможные новые приготовления КНДР к ракетным пускам, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных источников в США.