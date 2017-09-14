Лапшин покинул Азербайджан

Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, сегодня рано утром покинул Азербайджан, сообщает Интерфакс.
"Александр Лапшин 14 сентября вылетел из Баку в Тель-Авив в сопровождении матери", - говорится в сообщении.
Напомним, что Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, 20 июля был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.
Отметим, что Александр Лапшин помилован на основании пункта 22 статьи 109 Конституции Азербайджана.