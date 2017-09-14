В Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает АзерТАдж.

Соглашение предусматривает продление «Контракта века» (соглашение PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли») до 2050 года. В соответствии с новым контрактом доля SOCAR увеличивается до 25%.

* * *10:40

«Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, начинается новая эра в разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания контракта на разработку блока АЧГ до 2050 года, сообщает АзерТАдж.

По его словам, новый контракт будет подписан по более приемлемым для Азербайджана условиям.

«В частности, доля компании SOCAR в новом контракте составит 25% (по действующему контракту 11,65%). Кроме этого, после подписания контракта со стороны иностранных инвесторов Азербайджану будет выплачено $3,6 млрд в виде различных бонусов, доля прибыльной нефти составит 75%», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что во время подписания «контракта века» запасы нефти на АЧГ прогнозировались в 511 млн тонн.

«Но реальные запасы превысили прогнозы. На данный момент на АЧГ имеется 500 млн тонн недобытой нефти», - отметил президент.

* * *10:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева сегодня принимают участие в церемонии подписания нового контракта по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, сообщает АзерТАдж.

Соглашение предусматривает продление «Контракта века» (соглашение PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли») до 2050 года.

Соглашение PSA о разработке блока АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет. В феврале 1995 года основана АМОК. В ноябре 1997 года началась добыча нефти с месторождений.