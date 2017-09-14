МИД Турции выступил с резким заявлением по поводу проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости, сообщает телеканал NTV.

«Если власти Курдской региональной администрации Ирака будут настаивать на своем подходе к референдуму, несмотря на все дружеские советы, им придется заплатить цену. Призываем их к отказу от такого подхода и здравомыслию», - говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства также говорится о поддержке Анкарой позиции иракского парламента, выступившего против независимости Курдистана и за единство Ирака.