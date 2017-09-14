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Премьер-министр Малайзии о геноциде мусульман в Мьянме

 

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак назвал геноцидом и этническими чистками сложившуюся ситуацию вокруг мусульман народности рохинджа, компактно проживающих на западе Мьянмы. Как передает в четверг телеканал Channel NewsAsia, об этом глава правительства заявил во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Совершенные против них зверские преступления можно назвать геноцидом или же этническими чистками", - подчеркнул он. По его словам, "мировое сообщество не может игнорировать происходящее там".

Премьер также рассказал, что он обсудил проблему рохинджа с президентом США Дональдом Трампом, который, как уточнил Наджиб, "разделяет обеспокоенность малайзийского правительства". "Конечно, я не могу говорить, что именно американские власти намерены сделать, но могу заверить в четкой позиции Вашингтона оказать проживающим в Мьянме гуманитарную помощь", - отметил премьер.

Ранее власти Малайзии заявили, что готовы увеличить число принимаемых беженцев из Мьянмы. Хотя сейчас на территории страны находятся не менее 100 тыс. представителей народности рохинджа.

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