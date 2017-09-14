Россия начала стратегические учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" начались на территории России и Беларуси, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны, передает РИА Новости.

"Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов ВС Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

Во время учений российские и белорусские органы военного управления и воинские формирования отработают организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения в составе региональной группировки войск (РГВ).

Как отмечает Минобороны РФ, учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Беларуси, носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств.

В маневрах принимают участие около 12,7 тысяч военнослужащих (примерно 7,2 тысяч человек — из Беларуси, около 5,5 тысяч — из России, из них на территории Беларуси – до трех тысяч человек), порядка 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно 10 боевых кораблей.