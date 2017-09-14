В Малайзии десятки человек погибли в результате пожара в религиозной школе, пишет издание Star.
Согласно информации, трагедия произошла в Куала-Лумпур ранним утром 14 сентября. Известно о гибели 25 учеников и учителей.
В Малайзии десятки человек погибли в результате пожара в религиозной школе, пишет издание Star.
Согласно информации, трагедия произошла в Куала-Лумпур ранним утром 14 сентября. Известно о гибели 25 учеников и учителей.
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