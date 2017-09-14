Вертолет Рахмона убил чиновника

Начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев погиб из-за порыва ветра от лопастей вертолета президента Таджикистана, передает Интерфакс.

«Нелепая трагедия произошла под занавес поездки главы Таджикистана Эмомали Рахмона в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). От порыва ветра от удара лопастей президентского вертолета начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев упал и ударился головой о камни. По дороге в Дарвазскую районную больницу Максудшоев скончался», - сообщает таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой на УМВД ГБАО.

Отмечается, что начальник аэропорта был среди чиновников, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район.

Местные власти считают гибель Максудшоева нелепой случайностью.