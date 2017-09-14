Китайский лидер посетит Баку

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует совершить официальный визит в Баку. Об этом он заявил на встрече с новоназначенным послом Азербайджана в Китае Акрамом Зейналлы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, во время беседы в ходе церемонии вручения верительных грамот А.Зейналлы передал главе китайского государства самые искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Поздравив посла с новым назначением, Си Цзиньпин поблагодарил президента Азербайджана за приглашение совершить официальный визит и предложил обговорить приемлемую для обеих сторон дату визита по дипломатическим каналам.