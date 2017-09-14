"Я не вижу мира и спокойствия на Кавказе без тесного взаимодействия с Россией", - заявил на полях конференции “Ось Москва-Баку” лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможные пути урегулирования карабахского конфликта.

По словам российского политика, решения надо искать за столом переговоров. Надо проявить терпение и добрую волю.

Г.Зюганов также выразил отношение к развязавшейся в России антироссийских настроениях и желанию интеграции в НАТО: “Все, кто отходил от России, у всех складывалась плохая ситуация. Армения и армянский народ это понимают лучше всех. Что касается истерии, то и у нас, в Москве, немало людей, которые поют под американскую дудку. Эти люди не служат России, а делают все для дестабилизации ситуации. Этим силам в Армении нельзя дать разгуляться. Мы им не дадим разгуляться”.