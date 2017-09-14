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BP Azerbaijan о новом «Контракте века»

 

Правительство Азербайджана и компании SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh подписали новое соглашение по разработке нефтегазового блока «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года, говорится в сообщении компании BP Azerbaijan.

Отмечается, что соглашение должно пройти ратификацию в Милли Меджлисе Азербайджана. Компания BP остается оператором проекта.

Доля участия SOCAR в проекте АЧГ увеличивается с 11,65 до 25 процентов, а международные компании-партнеры выплатят в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) 3,6 миллиарда долларов в виде бонусов. В следующие 32 года объем потенциальных инвестиций в АЧГ оценивается более чем в 40 миллиардов долларов.

После ратификации соглашения долевое участие в проекте будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

Вслед за подписанием соглашения SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ.

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BP Azerbaijan о новом «Контракте века»
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