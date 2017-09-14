Зять Эрдогана на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Ильхам Алиев встретился сегодня с министром энергетики и природных ресурсов Турции, зятем Реджепа Тайипа Эрдогана Бератом Албайраком, принимающим участие в церемонии подписания нового соглашения по разработке нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает официальный сайт главы государства.
На встрече были обсуждены совместные стратегические проекты между Азербайджаном и Турцией, выражена уверенность в дальнейшем расширении братских отношений.
В ходе встречи также была затронута значимость нового соглашения о совместной разработке и долевом распределении нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чираг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря.