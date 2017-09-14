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В Тбилиси начался суд над Саакашвили haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

И сразу тянула сенсация - бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе подтвердила подлинность одного из обвинений, выдвинутых против Михаила Саакашвили. Обвинение это сформулировано так: «Организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц».

Теперь обвинение является  практически доказанным, и лишение экс-президента свободы сроком от 7 до 9 лет в случае его появления в Тбилиси станет неминуемым актом, считают юристы. В своих показаниях в Тбилисском городском суде, рассматривающем дело экс-президента, Нино Бурджанадзе подробно поведала о том, как в 2005 году был избит депутат Валерий Гелашвили, с которым она немедленно встретилась. «Против него была применена особая спецоперация», и ее организатором был тогдашний президент страны», - заявила Н.Бурджанадзе.

Выступая в суде в качестве свидетеля, она утверждала, что Михаил Саакашвили в ходе встречи с ней «не опроверг этого». Он был крайне удивлен моим возмущением и даже спросил: «Разве Реваза не следовало бить?»

Теперь экс-президенту лучше не появляться в Тбилиси, считают политики.

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