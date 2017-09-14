Генсек НАТО о турецких С-400

Турция не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать приобретаемые ей зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в систему обороны альянса, но у стран-членов НАТО могут быть и самостоятельные системы, заявил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

"Для НАТО важно, чтобы наши различные системы взаимодействовали. Запроса об интеграции этой системы в систему противовоздушной обороны НАТО не поступало. Это не обсуждается", — сказал Столтенберг.

Он отметил при этом, что "страны могут располагать самостоятельными системами, неинтегрированными".

"В то же время Турция рассматривает возможности разработки других систем противовоздушной обороны. Она ведет диалог с французско-итальянским консорциумом Eurosam, изучая возможность разработки новой системы противовоздушной обороны", — заявил генсек НАТО.

По его словам, это показывает, что Турция рассматривает разного рода системы противовоздушной обороны.