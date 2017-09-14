Синоптики прогнозируют жару

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 32-34° тепла.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром и ночью возможен туман. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.