Синоптики прогнозируют жару

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. 

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 32-34° тепла. 

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром и ночью возможен туман. Подует восточный ветер. 

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.  

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