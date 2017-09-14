Закир Гасанов на ведущих предприятиях израильского оборонпрома

Находящаяся с официальным визитом в Израиле делегация Азербайджана во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым посетила ведущие предприятия оборонной промышленности этой страны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Встретившись с руководителями предприятий оборонпрома, генерал-полковник З.Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, ознакомился с производимой на этих предприятиях продукцией военного назначения.