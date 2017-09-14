Михаил Забелин: «В администрации президента Азербайджана работают и русские»

В своем выступлении на конференции «Ось Москва-Баку» депутат Милли меджлиса, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин заявил, что в настоящее время в Азербайджане проживают более 120 тысяч граждан русской национальности.

По словам депутата, в Азербайджане самая многочисленная и мощная русская диаспора. Сделав экскурс в историю, М.Забелин отметил, что России и Азербайджану удалось обойти и сгладить острые углы, построив прочные стратегические отношения.

М.Забелин отметил, что благодаря Гейдару и Ильхаму Алиевым в Азербайджане оберегается и стремительно развивается русский язык.

М.Забелин напомнил, как в 1994 году Гейдар Алиев собрал русскую общину и призвал не покидать Азербайджан. «Покажите мне вторую страну в СНГ, где в парламенте и администрации президента работают русские?»