Десятки тысяч россиян эвакуировали из-за звонков о бомбах

В Москве звонки с угрозами о "минировании" затронули свыше 40 тысяч человек, рассказал источник в экстренных службах российской столицы, передает РИА Новости.

По его словам, анонимные сообщения касались пятидесяти объектов, в том числе вокзалов и крупных торговых центров.

За два дня по всей России из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России четвертый день.

Один из самых первых случаев был зафиксирован в Омске 10 сентября, в единый день голосования, когда эвакуировали членов городской избирательной комиссии. На следующий день звонки приобрели массовый характер, а в среду их волна добралась до Москвы.

Так, в столице эвакуировали Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, торговый центр "Метрополис", ГУМ, МГИМО, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и ряд других торговых центров и вузов.

По данным источника, многие из звонков исходили с территории Украины.