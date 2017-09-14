Леонид Калашников: «Нам не хватает Азербайджана в «путинском союзе»

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил необходимость развития отношений между бывшими республиками СССР. Такое заявление парламентарий сделал на конференции «Ось Москва - Баку: к новой геополитике Кавказа», которая проходит в Москве.

По его словам, на протяжении 25 лет многие видели беспомощность институтов, которые пытались создать как замену СССР.

«Когда мы отмечали независимость республик бывшего СССР, говорили о том, что эта независимость очень условная. Мы зависим друг от друга не только в экономическом, но и в геополитическом смысле», - сказал он.

Касаясь конфликтов на постсоветском пространстве, Калашников выразил сожаление тем, что в свое время туда впустили Запад и США.

«Как только мы впустили туда Запад, США, эти конфликты затянулись. Если бы мы в свое время подписали соглашение по Приднестровью, не было бы там Америки никакой. Именно они тогда помешали этому подписанию», - сказал он.

Калашников отметил, что необходимо развивать сотрудничество в рамках евразийских проектов.

«Конечно, нам не хватает Азербайджана в некоторых структурах ЕврАЭс. Однако это не мешает сотрудничеству», - сказал он.