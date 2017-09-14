Американскому министру финансов не дали правительственный самолет

Глава Минфина США Стивен Мнучин планировал воспользоваться правительственным военным самолетом для того, чтобы летом отправиться в свадебное путешествие с новой женой - актрисой Луиз Линтон, сообщили в Министерстве финансов США, передает Интерфакс.

При этом, согласно заявлению Минфина, такое желание Мнучина объяснялось тем фактом, что министру "необходимо иметь доступ к безопасным способам связи".

По словам представителя Минфина, данное требование было изначально обусловлено необходимостью предоставления Мнучину быстрых и безопасных средств связи с Вашингтоном. "Министр является членом Совета национальной безопасности... поэтому необходимо, чтобы он имел доступ к безопасным средствам связи, и наша задача - рассмотреть широкий набор вариантов обеспечения таких возможностей во время его поездок", - отметил представитель ведомства.

Однако в итоге в министерстве решили, что в использовании правительственного борта для свадебного путешествия в Европу необходимости нет.

В свою очередь американские СМИ отмечают, что эксплуатация военного самолета обходится в несколько десятков тысяч долларов в час, и главы американских ведомств обычно не используют правительственные самолеты для личных поездок.