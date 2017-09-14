В Молдавии принят План партнерства с НАТО

Правительство Молдавии утвердило План индивидуального партнерства с НАТО до 2019 года. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Кабмина, он предусматривает ряд мер по реформированию и модернизации сектора безопасности, развитию вооруженных сил, борьбе с новыми угрозами безопасности и продвижению общественной дипломатии, передает ТАСС.

"Сотрудничество с НАТО не означает отказ от нейтралитета, однако нейтральный статус не означает, что страна должна быть изолирована. Нам необходимо налаживать сотрудничество для модернизации Национальной армии", - заявил по этому поводу премьер-министр Павел Филип.

План устанавливает совместные задачи Молдавии и альянса, среди которых - организация политических консультаций по вопросам безопасности и обороны, повышение совместимости за счет продолжения участия в операции по поддержанию мира в Косове, а также повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и управление кризисами.

В Плане также прописано открытие Бюро по связям альянса в Молдавии в этом году. Соглашение об этом Филип подписал в ноябре 2016 года с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации нового президента Игоря Додона, который подверг его резкой критике.