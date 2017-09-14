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Кинувший брата министра мошенник отделался условным сроком haqqin.az из зала суда

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в совершении мошенничества в отношении брата министра оборонной промышленности Явера Джамалова – Аликрама Джамалова.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании, на котором председательствовала судья Шекер Мамедова, был зачитан приговор. Согласно ему, Самир Набиев приговорен к двум годам условного наказания.

Отметим, что С.Набиев предлагал А.Джамалову заняться совместным бизнесом, а именно - вложить деньги в магазин Brend Elektrik, занимающимся продажей электрооборудования. Взамен обвиняемый обещал половину заработка.

Согласившись, А.Джамалов выдал С.Набиеву 3 ноября 2015 года 18 тысяч манатов, а 1 февраля 2016 года – 3 993 маната.

Обвиняемый, присвоив заработанное, не вернул А.Джамалову деньги.

С.Набиеву было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 УК Азербайджана.  Принимая во внимание то, что на его попечении были малолетние дети, обвиняемый не был арестован.

Отметим, что на предыдущем заседании А.Джамалов отказался от суммы причиненного ущерба.

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Кинувший брата министра мошенник отделался условным сроком haqqin.az из зала суда
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