"Братья-мусульмане" рвутся к власти в Египте

Запрещенное и признанное террористическим в Египте исламское движение "Братья-мусульмане" хочет принять участие в предстоящих в 2018 году выборах президента, пишет новостной портал "Йоум7" со ссылкой на слова представителя движения по внешним связям Мухаммеда Совейдана.

Издание отмечает, что "Братья-мусульмане" таким образом, с одной стороны, фактически признали поражение отстраненного от власти бывшего президента Мухаммеда Мурси, а с другой — пытаются подготовить свое возвращение на политическую арену Египта.

"Участие в выборах 2018 года, будь то путем выдвижения нашего кандидата или же через поддержку другого кандидата, даст движению сильный шанс вернуться в политику", — цитирует портал заявление Совейдана, сделанное на одном из исламских телеканалов.