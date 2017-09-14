Взрывы в Таиланде: есть погибший и раненые

Один военнослужащий погиб, не менее 18 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица, получили ранения в результате двух взрывов в одном и том же районе пограничной провинции Ялла на юге Таиланда, сообщает в четверг Седьмой национальный телеканал страны.

По информации телеканала, в одном и том же месте в районе Кабанг провинции Ялла взорвались три самодельные бомбы, однако первый взрыв, прогремевший рано утром у районного полицейского участка, не нанес вреда людям, обрушив только столб линии электропередач.

Второй взрыв раздался неподалеку от места первого, на дороге, ведущей к полицейскому участку, по которой в этот момент проезжал пикап с саперами, выехавшими на место первого взрыва для осмотра. Двое военнослужащих были ранены, автомобиль сильно поврежден. Полицейские, сопровождавшие саперов, вступили в перестрелку с боевиками, взорвавшими бомбу с помощью мобильного телефона, в перестрелке никто из полицейских не пострадал, сообщает телеканал.

Один из двух раненых саперов позже скончался в больнице от полученных ранений, говорится в сообщении.

Третий взрыв произошел на том же месте, где рано утром прогремел первый. Саперы и полицейские, проводившие осмотр места происшествия, а также несколько гражданских лиц, всего не менее 17 человек, получили ранения различной степени тяжести.