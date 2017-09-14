Британский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с государственным министром Великобритании Аланом Дунканом, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Алана Дункана за поздравительное письмо премьер-министра Британии Терезы Мэй по случаю подписания нового соглашения по разработке нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».
Глава государства сказал, что высокое представительство Британии на церемонии подписания является показателем того, что Лондон придает важное значение этому соглашению.