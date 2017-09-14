Ректор Музыкальной консерватории, известный композитор Фархад Бадалбейли заявил, что русская культура и духовность на протяжении последних 200 лет играет огромную роль в жизни азербайджанского народа. Об этом Фархад Бадалбейли сказал, выступая на конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа», которая проходит в Москве.

По его словам, сегодня только 10 миллионов азербайджанцев проживают в Азербайджане, остальные 30 миллионов – в Иране. Уровень развития культуры, живописи и архитектуры в двух странах абсолютно несравнимы.

«Российская интеллигенция на протяжении всего XIX и XX веков провела колоссальную просветительскую работу. Мы помним русских педагогов, многие наши выдающиеся ученые стажировались в РАН, мы получали образование в МГУ. Мы не можем не помнить всего этого. Конечно, страшные 90-е годы нанесли серьезный удар по нашим отношениям. Если бы не приход к власти Гейдара Алиева, кто знает, может быть, Азербайджан бы тихо сдрейфовал в иранскую или турецкую гавань», - сказал Ф. Бадалбейли.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Ф. Бадалбейли напомнил присутствующим, что он является членом азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Он согласился с общим тезисом других выступлений о том, что Минская группа ОБСЕ за 25 лет не предприняла должных шагов для решения этого конфликта. «Самая страшная ошибка Минской группы – это ее бездействие. Мы на протяжении 25 лет просто встречаемся. Приезжают напыщенные чиновники, заселяются в хороших гостиницах, получают хорошие деньги и не предпринимают никаких шагов», - сказал он.

Бадалбейли добавил, что в России недооценивают силу русской духовности. Русское влияние и культура – это мощное оружие. «Депутаты Госдумы, я очень прошу, давите на правительство, чтобы оно выделяло деньги на русскую культуру. Русская духовность остается, она живет в Азербайджане и достаточно сильна. Я понимаю, что все это большие деньги, но на это не нужно жалеть средств»,- сказал он.