Украинская оппозиция требует досрочных президентских выборов

Оппозиционные силы на Украине ведут переговоры с целью добиться досрочных президентских и парламентских выборов, заявила лидер партии "Батькивщина", депутат украинского парламента Юлия Тимошенко.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию.

"Нужно сделать все возможное — конституционное и правовое, — чтобы ни одного дня, ни одной недели, ни месяца не правил президент Порошенко и его криминальная клика. Досрочные выборы президента и парламента должны быть немедленно, потому что каждый день пребывания у власти несет большое горе Украине", — цитирует слова Тимошенко пресс-служба партии.