Казахстан может отправить миротворцев в Сирию

Казахстан может направить своих миротворцев в Сирию, если такое решение будет принято в ООН, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщает РИА Новости.

"Если ООН примет решение о направлении в Сирию таких сил, то мы как члены ООН можем направить своих военных для того, чтобы участвовать", — сказал Назарбаев, отвечая на вопрос о возможности отправки миротворческих сил Казахстана в Сирию.

Президент отметил, что "согласно конституции, отправлять в горячие точки мы можем только с разрешения парламента". "В ОДКБ по уставу не предусмотрено участие в таких вопросах", — сказал Назарбаев.