В футбольном клубе «Зиря» новый президент

В одном из ведущих клубов Азербайджана – «Зиря» - произошли изменения в руководстве.
Президент клуба Орхан Мамедов назначен почетным президентом «Зиря». Его место занял Натик Исмайлов, который ранее занимал пост исполнительного директора. В свою очередь Исмайлова на должности директора заменил Джахангир Мамедов.
Напомним, что «Зиря» в первый же сезон выступления в азербайджанской премьер-лиге заняла 2-е место. В прошлом сезоне команда расположилась на 4-й позиции и впервые представила Азербайджан в Лиге Европы, где смогла преодолеть первый раунд.