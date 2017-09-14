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Громкое заявление президента ВАК: «Азербайджан и Россию хотят поссорить» онлайн "Ось Москва-Баку"

Автор: Отдел информации 

Президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) Фазиль Курбанов отметил исключительно важную роль конференции «Ось Москва - Баку: к новой геополитике Кавказа» для российско-азербайджанского диалога.

По его словам, сегодня некоторые деструктивные силы, руководимые различными западными структурами, предпринимают активные действия, чтобы разрушить союз между Россией и Азербайджаном.

Фазиль Курбанов

«Правильную тактику и стратегию совместных действий можно выбрать, лишь правильно оценив позитивные и негативные особенности почти 200-летнего совместного проживания наших народов в одном историков-географическом пространстве», - сказал Фазиль Курбанов.

По его словам, Россия сыграла большую роль в становлении и развитии культуры и науки в Азербайджане. «В 20-30- е годы прошлого года русские ученые, просветители, педагоги и деятели культуры сыграли огромную роль в становлении современной системы образования в Азербайджане. За короткое время практически была ликвидирована безграмотность в Азербайджане, построены тысячи очагов культуры, образования и науки. В Азербайджане появились первая на востоке консерватория, филармония, были построены вузы, музеи, театры. За короткий срок из национальных кадров были подготовлены специалисты высшей квалификации практически по всем специальностям», - сказал Фазиль Курбанов. По его словам, российско-азербайджанские отношения после развала СССР развивались по-разному.

«С 1992 года на постсоветском пространстве господствовали управляемые западными кураторами центробежные силы. Отношения между Россией и Азербайджаном находились в вялотекущем режиме. Переломный момент наступил после визита президента России Владимира Путина в Азербайджан в 2001 году. Именно тогда Владимиром Путиным и Гейдаром Алиевым был заложен фундамент современных российско-азербайджанских отношений, которые сегодня благодаря личной дружбе Владимира Путина и Ильхама Алиева получил мощное развитие», - сказал он.

Фазиль Курбанов подчеркнул, что почти за 200 летнее пребывание в одном историко-географическом пространстве, азербайджанский народ никогда не предпринимал действия, направленные против интересов России. «И сегодня Азербайджан является мощной преградой для различных террористических сил, которые пытаются проникнуть в Россию»,- сказал он.

Президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) отметил, что главная задача возглавляемой им организации является активное участие в общественной жизни России. «Наряду с другими важными задачами, особое внимание уделяется расширению площадки сотрудничества между Россией и Азербайджаном во всех сферах деятельности. История и география предопределили Азербайджану и России быть вместе. Но Запад пытается разрушить установившиеся прочные связи между двумя странами. Но это не получится, никакие действия не смогут расколоть отношения России и Азербайджана. Сейчас необходимо расширять площадки взаимного сотрудничества и привлекать к этому молодое поколение обеих стран»,- сказал он.

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