По меньшей мере, один человек погиб в результате стрельбы в центре Еревана, сообщила советник следственного комитета Армении Сона Трузян, передает РИА Новости.

"Мы получили сообщение об убийстве, на место происшествия выехала следственная группа", — сказал Трузян.

Начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян сообщил РИА Новости, что перестрелка произошла у гостиницы "Туфенкян", недалеко от Площади Республики, где находится здание правительства.

"Мы получили сигнал о стрельбе, в данный момент на месте находятся сотрудники различных подразделений полиции. Проводятся необходимые мероприятия", — отметил Джаноян.