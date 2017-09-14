Парламент Ирака в четверг проголосовал за отставку губернатора города Киркук, выступающего за проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, об этом заявил источник в депутатском корпусе, передает РИА Новости.

Вопрос о снятии с должности губернатора провинции был внесен на рассмотрение законодательного собрания премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

"Парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора Киркука", — сообщил источник.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости автономного Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября. Власти Ирака не признают легитимность планируемого референдума.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

Киркук в этом году стал ареной разногласий Багдада и правительства автономного Иракского Курдистана после того, как местные власти вывесили над административными зданиями курдский флаг и объявили курдский язык вторым официальным.

Премьер-министр Ирака ошибочным решением Совета иракской провинции обязал Киркук принять участие в референдуме.