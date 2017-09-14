США подготовят для Грузии девять батальонов

По новой американо-грузинской программе с марта 2018 года будут подготовлены девять батальонов, а в течение трех лет Грузинские вооруженные силы полностью переподготовят. Об этом сказал министр обороны Леван Изория в рамках Тбилисской международной конференции.

«У нас беспрецедентно хорошая динамика отношений как с НАТО, так и со странами партнерами Альянса. В этом контексте у нас был особый год. К нам приехал военный комитет НАТО, а потом парламентская ассамблея НАТО. Месяц назад мы провели учения «Достойный партнер» и «Боевой дух».

Вместе с главным стратегическим партнером мы начинаем самую амбициозную программу. Программа включает подготовку девяти батальонов с марта будущего года. Также в течение трех лет Грузинские вооруженные силы почти полностью будут переподготовлены. Они будут готовы не только к осуществлению задач, необходимых для международных миссий, но и к территориальной обороне, что еще больше увеличит нашу оборонную возможность и укрепит совместимость с НАТО», - заявил Леван Изория.